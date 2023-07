Acea, utile netto primo semestre sale a 144 milioni

Acea

(Teleborsa) - L’rettificato del Gruppoè pari a 144 milioni di euro nei primi sei mesi dell'anno che si confronta con i 138 milioni dello stesso periodo del 2022, superiore all’utile medio dei semestri 2022 (140 milioni). Al netto di fattori esogeni, il recupero di efficienza e crescita nei business regolati più che compensa l’incremento dei tassi di interesse.si attestano a 2.296,2 milioni (2.347,7 milioni di Euro al 30 giugno 2022). I ricavi relativi alle aree Idrico, Infrastrutture Energetiche e Ambiente rappresentano il 52% del totale e registrano nel periodo un aumento di circa il 5%.L’ EBITDA consolidato raggiunge 670,4 milioni di Euro (682,5 milioni di Euro nel primo semestre 2022).L’consolidato si attesta a 300 milioni di Euro (348,3 milioni di Euro nel primo semestre 2022), risentendo essenzialmente dell’aumento degli ammortamenti (+13,2%).Glirealizzati nei primi sei mesi del 2023 sono pari a 503 milioni di Euro in crescita rispetto ai 462 milioni di Euro dell’anno precedente (+9%)L'del Gruppo aumenta di 358,6 milioni di Euro, passando da 4.439,7 milioni del 31 dicembre 2022 a 4.798,3 milioni di Euro.L’, ha dichiarato: “Nel 2023 Acea rafforza lo scenario di crescita grazie ai progetti infrastrutturali che la vedono protagonista in campo idrico e al consolidamento nel settore ambientale che rafforza la suapresenza soprattutto nel Centro Italia., prevalentemente sui business regolati, consolidando laleadership nel settore idrico del mercato italiano., caratterizzato dall’aumento dei tassi di interesse e della volatilità dei prezzi,e a un potenziamento mirato degli investimenti, garantendo la crescita dei risultati economici e una solida struttura finanziaria".Il primo semestre 2023 mantiene il trend positivo registrato nel corso degli ultimi sei mesi dell’anno precedente, evidenziando un margine operativo lordo adjusted consolidato ed una generazione di flussi di cassa operativi positivi in crescita rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. In un contesto che rimane complesso, a causa delle turbolenze geopolitiche in est Europa e dei loro effetti sul fronte economico e sociale, "il Gruppo continuerà nei prossimi mesi la sua strategia di focalizzazione per lo sviluppo di infrastrutture sostenibili in contesti regolati, con l’obiettivo di mantenere solidità della struttura finanziaria e di continuare a generare un impatto positivo sulle performance operative ed economiche".