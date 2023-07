Caldo, il Ministero del Lavoro annuncia arrivo estensione Cig per eventi estremi

(Teleborsa) - Sono in arrivoper la gestione dell'in, affiancate da un documento quadro – declinato in protocolli settoriali fra le parti assistite dai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute – per il contenimento dei rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature negli ambienti di lavoro. L'annuncio è dele giunge dopo l'incontro di oggi con leNel corso delladel tavolo di questa mattina tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,, il Sottosegretario,, il Ministro della Salute,, l'Inl, l'Inps, l'Inail, l'Anci, l'Upi, la Conferenza delle Regioni, le associazioni datoriali e sindacali "è stato annunciato un provvedimento che estende la possibilità di chiedere la cassa integrazione ad ore in caso di eventi estremi non evitabili, escludendola dal computo delle settimane del biennio mobile. La novità riguarda laper l'edilizia e laper l'agricoltura, i settori più esposti alle alte temperature".Il Ministero ha poi reso noto che il tavolo di confronto si è soffermato anche sulla bozza diper ladei lavoratori esposti alle, elaborata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal ministero della Salute e consegnata alle parti sociali per una sua analisi e implementazione."Condivisa l'opportunità di demandare allail dettaglio dei contenuti delle linee guida a partire da uno schema unico a livello nazionale", ha spiegato il Ministero.