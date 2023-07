E' allarme isolamento in Sicilia. Anche l'Aeroporto di Palermo si ferma

(Teleborsa) -, che rischia l'isolamento a causa degli eventi che hanno messodue dei principali aeroporti della regione, gli, la situazione è ancora in alto mare e di ritorno alla normalità non si parla affatto. La SEC, società di gestione del Fontanarossa, ha spiegato che sono al lavoro cinque squadre pere, ad oggi 25 luglio,. Nel frattempo, è operativoper far fronte alla situazione di caos generata dalla chiusura dell'aeroporto catanese.Al bloccoc dei voli su Catania, a causa di un rogo sviluppatosi sopra Cinisi a causa del vento di scirocco, che ha ragigunto il perimetro dello scalo aereo. Il blocco dei voli, per ora, è stato dispostoi voli programmati - fa sapere la società di gestione Gesap - subirannoGli incendi stanno causando: l’autostrada Alcamo-Trapani è stata chiusa a causa di un rogo e Trenitalia, stamattina alle ore 7.30, ha sospeso la tratta tra Palermo Notarbartolo e Punta Raisi., a causa di un rogo difficile da domare, scatenatosi dal pomeriggio di ieri. Si rischia anche una, causata dalle fiamme che hanno colpito la discarica nella zona delle vecchie vasche eda causa dell'aria irrespirabile. Più in generale, bricia l'intera Sicilia:ed l forte vento di scirocco ha reso impossibile l'operatività di elicotteri e canadair.