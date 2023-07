Eni acquisisce gli asset di Chevron in Indonesia

Eni

Chevron

(Teleborsa) -ha annunciato l'(inclusa l'Operatorship) dinei blocchi Ganal PSC (Chevron 62%), Rapak PSC (Chevron 62%) e Makassar Straits PSC (Chevron 72%), nel bacino di Kutei, East Kalimantan, nell'. Eni possiede già una quota del 20% come non operatore nei blocchi Ganal e Rapak.L'acquisizione è "" in particolare perché permetterà dia gas di Gendalo e Gandang, parte dell'Indonesia Deepwater Development (IDD) nel Ganal PSC, vicino alla FPU di Jangkrik, con riserve di gas stimate in circa 2TCF, si legge in una nota. A ciò si aggiungono il giacimento a gas in produzione di Bangka, le scoperte di Gehem e Ranggas e il significativo potenziale esplorativo compreso anche nella parte settentrionale dell'asset, che rappresentano quindi un importante, ulteriore consolidamento delle attività di Eni nell'area dell'East Kalimantan.L'acquisizione delle attività di Chevron in Indonesia consentirà a Eni di accelerare lo sviluppo del progetto IDD, sfruttando la sua forte presenza nell'area del Kalimantan orientale e lecon le infrastrutture di Jangkrik operate da Eni, con l'impianto GNL di Bontang e con il mercato domestico del gas.Inoltre, l'acquisizione è "pienamentedella società, della quale il gas e il GNL rappresentano pilastri fondamentali, per aumentare la quota di produzione di gas naturale al 60% entro il 2030". L'operazione fa seguito al recente annuncio dell'accordo per l', la quale ha - tra le altre cose - una presenza significativa in Indonesia e un'ottima integrazione con le operazioni di Eni nel Kalimantan orientale.