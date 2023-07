Eventi e scadenze del 25 luglio 2023

Giovedì 20/07/2023

Lunedì 24/07/2023

Martedì 25/07/2023

3M

Acea

Acea

Edison R

Franchi Umberto Marmi

General Electric

General Motors

Invesco Ltd

Italgas

Microsoft

Moody's

Poste Italiane

Texas Instruments

Unicredit

Visa

Xerox Holdings

(Teleborsa) -- La 53esima edizione del Giffoni Film Festival si svolge a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Il festival cinematografico ha lo scopo di promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi. Le opere in concorso sono 150, quelle fuori concorso 50 e le giurie, che seguiranno le proiezioni, saranno formate da 6500 ragazzi- Riunione informale dei ministri della Competitività (mercato interno e industria)- Il Summit di alto livello dell'ONU, volto a promuovere la trasformazione dei sistemi agroalimentari, si svolge presso la sede FAO a Roma, in collaborazione con IFAD e WFP. Ci saranno circa 2000 partecipanti da oltre 160 Paesi, più di 20 Capi di Stato e di Governo. Il meeting sarà aperto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres e dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Inizia la riunione di politica monetaria10:00 -- A Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge svolge l'audizione del Presidente del Consiglio di amministrazione della Cares - Osservatorio di Pavia10:00 -- Presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, si svolge la cerimonia di consegna del Ventaglio al Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, da parte dell'Associazione stampa parlamentare14:30 -- A Palazzo San Macuto, il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione dell'amministratore delegato di Snam, Stefano Venier15:00 -- Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio il Presidente della Repubblica d'Armenia, Vahagn Khachaturyan17:15 -- Milano - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia di apertura del Campionato Mondiale Assoluto di Scherma Milano 202320:00 -- A Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge le audizioni della Direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, del Direttore di Rai Kids, Luca Milano, e del Direttore della Testata giornalistica regionale, Alessandro Casarin- Asta BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023- CDA: Relazione semestrale- CDA: Presa d’atto dei ricavi al 30 giugno 2023 – non sottoposti a revisione contabile- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa relativo all’approvazione dei risultati al 30 giugno 2023 e nel pomeriggio conference call per l’illustrazione dei risultati a investitori e analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della Semestrale Consolidata al 30.6.2023- Risultati di periodo- Risultati di periodo