FMI rivede al rialzo stime 2023. Crescita globale in frenata al 3%

(Teleborsa) - La ripresa globale sta rallentando, madell'economia mondiale nel 2023, indicando unrispetto al +3,5% del 2022, La crescita 2023 è statarispetto alle stime di aprile.Per glisi prevede un rallentamento della, con una revisione al rialzo di 0,2 punti rispetto alla stima di aprile,ed u PIL all'1% nel 2024 dal 2,7% del 2022. A sostenere l'economia USA contribuirebbe la resilienza dei consumi, riflesso di un mercato del lavoro ancora teso che ha beneficiato di aumenti del reddito reale. Una tendenza che non dovrebbe durare a lungo a causa dell'esaurirsi dei risparmi.La crescita delladovrebbequest'anno per recuperare all'1,5% nel 2023, comunque lontano dal 3,5% messo a segno nel 2022. Quanto all', la crescita è statagrazie all'andamento sostenuto dei servizi e del turismo, ma scenderà il prossimo allo 0,9% dopo il +3,7% registrato nel 2022.Per isi prevede unaed una leggera accelerazione al 4,1% l'anno prossimo. La Cina farà segnare una crescita del PIL del 5,2% quest'anno e del 4,5% nel 2024.Ilda parte delle banche centrali - spiega l'Istituto di Washington -sull'attività economica e si prevede chedall'8,7% nel 2022 al 6,8% nel 2023 e al 5,2% nel 2024. L'inflazione sottostante (core) dovrebbe diminuire più gradualmente e le previsioni per l'inflazione nel 2024 sono state riviste al rialzo.La recentestatunitense e, all'inizio di quest'anno,statunitense e svizzero, hanno ridotto i rischi immediati nel settore finanziario. Tuttavia, irimangono, dal momento che non si escludono ulteriori shock dell'offerta, nuove turbolenze del settore finanziario, l'inasprimento delle politiche delle banche centrali ed un rallentamento della crescita della Cina.Nella maggior parte delle economie, laduratura ed il mantenimento dellaPertanto, le banche centrali dovrebbero rimanere concentrate sul ripristino della stabilità dei prezzi e sul rafforzamento della vigilanza bancaria e del. "Se le tensioni del mercato dovessero materializzarsi - sottolinea il Fondo Monetario - gli Stati dovrebbero fornire tempestivamente liquidità, mitigando la possibilità di azzardo morale. Dovrebbero anche costituire riserve di bilancio, in modo tale da poter offrire un. I miglioramenti dal lato dell'offerta faciliterebbero ile un calo più graduale dell'inflazione verso i livelli target".