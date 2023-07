Franchi Umberto Marmi, ricavi primo semestre a 37,6 milioni

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) -, azienda leader a livello internazionale nel settore della lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, chiude il periodo al 30 giugno 2023 con un totale deipari a 37,6 milioni di euro, in flessione del -9%, rispetto a quanto registrato nello stesso periodo dell’anno precedente.In particolare, al 30 giugno 2023 lehanno raggiunto 17,3 milioni di Euro, in flessione del -11% rispetto allo stesso periodo del 2022, consolidando il 46% del totale vendite del periodo. La flessione, pari a circa 2,1 milioni di Euro - spiega la società nella nota dei conti - è essenzialmente legata al fatto che nel corso del 2022 si erano registrati valori particolarmente elevati in considerazione di alcuni progetti di rilevanza significativa.Il valore delle vendite realizzate inè risultato pari a 4,2 milioni di Euro, nel primo semestre 2023, in flessione rispetto ai 6,8 milioni di Euro registrati nello stesso periodo del 2022 che avevano però beneficiato di un progetto straordinario caratterizzato da volumi eccezionali. Il risultato conseguito è di particolare valore se si considera il fatto che l’area è ormai divenuta stabilmente la terza destinazione geografica per i prodotti venduti dalla Società.Significativi i risultati conseguiti sui mercati in sviluppo quali la(caratterizzata da vendite che hanno raggiunto 1,3 milioni di Euro), il(vendite per circa 0,7 milioni di Euro) la(vendite per circa 1,9 milioni di Euro)e il(complessivamente con vendite pari a 1,1 milioni di Euro) che hanno saputo parzialmente compensare la flessione sui mercati sopra descritti., anche se in lieve flessione rispetto alle vendite realizzate nello stesso periodo del 2022 sostenute da ordini significativamente elevati, dovuti all’euforia che si registrava sui vari mercati per l’uscita dal periodo caratterizzato dalla pandemia e dalla conseguente necessità di ricostituire le scorte da parte dei distributori - ha commentodella Società -. Nel 2023 i 37,6 milioni di euro di ricavi del primo semestre confermano un periodo di crescita sostenuta registrato dal 2018 ad oggi con un tasso di crescita annuale composto pari a circa il 4% (riferito al primo semestre del 2018 quando si erano registrati ricavi pari a 31,7 milioni di Euro). Ho il piacere di comunicare chee anche quest’anno abbiamo concretizzato un’operazione per mezzo della quale la nostra Società potrà consolidare la propria presenza sui mercati internazionali anche con nuove qualità di prodotto e nuovi clienti".