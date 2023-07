(Teleborsa) - Si muovono in cauto rialzo i future sugli indici statunitensi, lasciando presagire un avvio di seduta debole per la borsa di Wall Street, tra circa mezz'ora, nel giorno in cui inizia la riunione della Federal Reserve per decidere sui tassi di interesse americani. Gli investitori sono concentrati anche sulle trimestrali americane.Nel frattempo, il contratto sul Dow30 lima lo 0,01%, mentre quello sullo S&P500 avanza appena dello 0,04% ed il derivato sul Nasdaq 100 guadagna lo 0,30%.