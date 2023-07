Grifal, ricavi primo semestre 2023 in crescita del 4,5%

Grifal

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato del packaging industriale, ha registratorelativi alpari a 19,4 milioni di euro, in crescita del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2022."In una situazione di mercato che vede la produzione industriale in contrazione, soprattutto nel settore del cartone ondulato tradizionale che ha segnato un -16% nei primi 5 mesi 2023 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente,facendo registrare un +4,5% dei ricavi", ha commentato l'- ha aggiunto - L'ampliamento del sito produttivo di Cologno al Serio è stato completato e sarà operativo nei prossimi mesi, consentendo così un notevole incremento della capacità produttiva e dell'efficienza. Lo stabilimento in Romania sarà prossimamente dotato di una nuova linea produttiva, commissionata a Tieng che sta allestendo anche gli impianti ordinati dalla Joint Venture che abbiamo avviato con il gruppo José Neves in Portogallo. Nel frattempo, stiamo lavorando alla realizzazione di altri progetti basati su cArtù, avviati in collaborazione con grandi nomi del settore dell’imballaggio a livello internazionale, i quali hanno compreso le potenzialità della nostra tecnologia di ondulazione dei materiali e ci hanno riconosciuto come hub di ricerca".