Il Molise torna in focus dopo il blitz di Salvini

(Teleborsa) - Ilcon i molisani - popolo corretto, concreto, di lavoratori indefessi - si è inserito di recente nella cronaca politica nazionale, grazie all'inedita, guidato da un discreto ed attento padrone di casa, il legista di origini molisaneNato a Termoli, classe 65, salviniano convinto, Marone èin Molise, in aggiunta ad altre deleghe, ma riveste anche unin ambito nazionale, in qualità didella Lega. Un compito che svolge con attenta discrezione, ma con grande competenza al fianco del "capitano", e che rende orgogliosi i suoi conterranei.Marone ha recentementedel suo Molise. Un tour inaspettato dai residenti di una così piccola regione, abituati alla generale indifferenza dei politici che contano. Una visita chelegati soprattutto allaed alla. Di grande impatto il, in "Altissimo Molise", dove Salvini ha visitato il, una infrastruttura tra le più alte d’Europa, ma chiusa e abbandonata da anni. Eclatante il caso di un gruppo di sostenitori abruzzesi, giunti a piedi perché in macchina di vuole quattro volte tanto.La visita del leader del Carroccio, in concomitanza con le ammnistrative,che, per la prima volta nella storia, sono piombati in Molise, scoprendo un territorio da sempre ingiustamente dimenticato.