illycaffè, ricavi in aumento del 5% nel primo semestre grazie agli USA

(Teleborsa) -ha chiuso ilconinrispetto al 2022, con un risultato particolarmente positivo negli Stati Uniti (+16%). In particolare, il canale Ho.Re.Ca. ha registrato un tasso di crescita del 27% sostenuto da un tasso di acquisizione di nuovi clienti a doppia cifra e da un trend di costante incremento dei consumi medi per cliente. Il canale degli e-tailers ha registrato una crescita del 20% principalmente trainata da Amazon.Ladel gruppo è risultata inrispetto all'anno precedente, grazie ad una crescita organica in tutti i principali mercati e ad una maggiore efficienza operativa."Siamodel primo semestre 2023 - ha commentato l'- La crescita in tutti i principali mercati, in particolare negli Stati Uniti e nei paesi chiave della zona Euro, dimostra l'efficacia delle strategie declinate nel piano industriale. A livello di canale, si registra una forte spinta dell'out-of-home (+16%), confermando la nostra posizione di leadership nel segmento super-premium"."Abbiamoe sono felice di annunciare che abbiamo appenaper tre anni con il gruppo Hangzhou Onechance Tech (Chancemate), quotato sulla borsa di Shenzen con una capitalizzazione di oltre 800 milioni di euro - ha aggiunto - Grazie a questa partnership rafforzeremo la nostra presenza nei canali HOME, in particolare nell’on-line, con l’obiettivo di triplicare il nostro business nell'arco di piano".