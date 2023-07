Istat, incidenti stradali tornano a crescere con ripresa mobilità post-pandemia

(Teleborsa) -e la ripresa del la mobilità,, che registra nel 2022 una decisa crescita rispetto all'anno precedente, soprattutto rispetto al periodo gennaio-luglio 2021, quando erano ancora in vigore le limitazioni del traffico e degli spostamenti per il contenimento del virus. E' quanto emerge dall'ultimo report dell'Nel 2022 si contano nel complessoin Italia (rispetto all’anno precedente),e 165.889 gli incidenti stradali (+9,2%), anche se i numeri di incidenti e feriti si confermano ancora in diminuzione nel confronto con il 2019 (rispettivamente -3,7% e -7,4%). Il numero di vittime è invece pressoché stabile, di poco inferiore a quello registrato nel 2019 (-0,4%).Sullesi registra, per gli incidenti, un aumento del 9,7% e del 19,9% per le vittime; sulle+9,8% per gli incidenti e +5,5% per le vittime, sulle+7,2% per i sinistri e +12,2% per i decessi.Le vittime aumentano per tutti gli utenti della strada, fatta eccezione per i ciclisti (-6,8%) e chi guida autocarri (-1,8%). Si contano 1.375 vittime tra gli occupanti di autovetture (+15,4%), 781 tra i motociclisti (+12,4%), 70 tra i ciclomotoristi (+4,5%), 485 tra i pedoni (+3,2%)., con 2.929 incidenti, 2.787 feriti e 16 morti.Ancheil numero dellerispetto all’anno precedente), dopo la drastica riduzione dei due anni di pandemia (-9,1% sul 2019). Complessivamente, nel 2022 le vittime sono 20.669, contro 19.932 del 2021 e 22.761 del 2019. Ogni milione di abitanti si contano 46 morti per incidente stradale nella Ue27 e 54 nel nostro Paese, che passa dal 13° al 19° posto della graduatoria europea.alla guida si confermano come più frequenti la, il mancatoe la. I tre gruppi costituiscono complessivamente il 38,1% dei casi (82.857), valore stabile nel tempo. La guida troppo veloce è anche ile rappresenta il 38,7% del totale. Diminuiscono le sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini e per mancato uso del casco.