Italgas, utile sale a 213,2 milioni di euro nel primo semestre

Italgas

(Teleborsa) -ha chiuso ilconpari a 931,8 milioni di euro (+31,7% rispetto al 30 giugno 2022), e si riferiscono ai ricavi regolati distribuzione gas naturale (722,3 milioni di euro) e a ricavi diversi (209,5 milioni di euro). Al 30 giugno 2023, i ricavi derivanti dall'inclusione nel perimetro di consolidamento del Gruppo DEPA Infrastructure a partire dal 1° settembre 2022 sono pari a 87,0 milioni di euro.L'dei primi sei mesi dell'anno ammonta a 607 milioni di euro (+18,3%) e l'attribuibile al gruppo a 213,2 milioni di euro (+14,9%)."Il primo semestre del 2023 mostra, all'insegna della crescita costante e di performance d'eccellenza al servizio dello sviluppo dei Paesi in cui Italgas è presente e opera - ha commentato l'- I risultati raggiunti confermano la centralità delle reti del gas - smart, digitali e flessibili - e del Gruppo Italgas per il raggiungimento dei target del REPowerEU e, per il loro tramite, di una transizione ecologica sicura e competitiva"."Con quasi 400 milioni di euro investiti nel semestre, la società si confermae di messa a terra di progetti in grado di contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone - ha aggiunto - Abbiamo posto le basi per fare la nostra parte anche nella gestione dei servizi idrici: mutuando in essi le tecnologie sviluppate per il gas sarà possibile ottenere risultati immediati in termini di efficienza ed economicità del servizio per i territori e le comunità".Nei primi sei mesi dell'anno sono stati realizzati 398,2 milioni di euro didedicati principalmente all'estensione, alla trasformazione digitale e al repurposing delle reti. Più nello specifico, sono stati 478 i chilometri di nuove condotte posate nel primo semestre del 2023. Significativo il contributo delle attività in Grecia che hanno visto un investimento di circa 50 milioni di euro, per il completamento di 311 chilometri di nuove condotte di cui oltre metà relative al piano di metanizzazione nelle aree di competenza di DEDA.L'al 30 giugno 2023, escludendo gli effetti derivanti dai debiti finanziari ex IFRS 16 pari a 84,1 milioni di euro (72,0 milioni di euro al 31 dicembre 2022) e dalla quota prestito soci Italgas NewCo, ammonta a 6.230,7 milioni di euro in aumento di 302,6 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2022 (5.928,1 milioni di euro).