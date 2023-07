Largo Consumo in Italia, NielsenIQ: a giugno inflazione scende al 12,7% ma famiglie rimangono caute

(Teleborsa) - Nel mese di giugno 2023 il fatturato della Grande Distribuzione Organizzata in Italia a totale Omnichannel è cresciuto del +8,7% rispetto alla performance dello scorso anno, registrando un giro d'affari pari a 9.2 miliardi di euro. L'indice di inflazione teorica nel Largo Consumo Confezionato (LCC) – ovvero il settore di mercato che comprende tutti i beni di consumo primario e i prodotti confezionati dall'industria – registra un ulteriore calo rispetto al valore di maggio, fermandosi al 12,7%. Le scelte di acquisto dei consumatori per contrastare gli effetti dell'inflazione si traducono, a giugno, in una riduzione del 1,2% del mix del carrello della spesa, portando lavariazione reale dei prezzi al 11,5%. È quanto emerge dall'(NIQ) che fotografa lo scenario della Grande Distribuzione Organizzata nel nostro Paese e analizza l'andamento dei consumi e delle abitudini di acquisto delle famiglie italiane per il mese di giugno 2023.L'indagine di NielsenIQ evidenzia cherispetto allo stesso periodo del 2022. In particolare, guidano la crescita gli Specialisti Drug (+12,2%), seguiti da Discount (+11,1%), Superstore (+10,9%), Supermercati (+7,5%) e infine da Liberi Servizi e Iper>4.500mq (+6,1%).Per quanto riguarda l', si interrompe il trend negativo dei mesi precedenti. Stando ai dati di NielsenIQ (NIQ), infatti, la percentuale di vendite in promozione a totale Italia nel mese di giugno 2023 è pari al 23,3%, in lieve crescita rispetto al mese di maggio 2023 (23,2%, +0,1 pp) e soprattutto se confrontato con lo stesso periodo del 2022 (23%, +0,3 pp).Infine, a giugno lasi attesta al 22,2% del LCC nel perimetro Iper, Super e Liberi Servizi mentre a Totale Italia Omnichannel – inclusi i Discount – sale al 31,5% (vs 30,8% dello stesso periodo del 2022). Un valore inferiore rispetto al mese di maggio 2023, quando la Marca del Distributore aveva raggiunto quota 31,9%.Non si ferma nemmeno a giugno 2023 la crescita dei(+15,7%) e del(+14,4%), categorie merceologiche che già da molti mesi mostrano l'incremento a valore più significativo. Per quanto riguarda invece l'andamento a volume, il Food Confezionato rimane ancora l'unica categoria con un andamento positivo (+1,8%), mentre in tutte le altre si osserva un trend negativo, specialmentenelle Bevande (-8,7%) e nel Freddo (-7,3%). In merito alla relazione tra valore e volume in ambito Grocery, a totale Italia Omnichannel nel mese di giugno2023 l'andamento a valore è positivo (+9,2% vs 2022), mentre si conferma la contrazione dei volumi (-2,3%)anche se meno consistente rispetto al mese di maggio. Il(Peso Fisso + Peso Variabile) risulta in crescita in tutti i format distributivi: la performance migliore è quella dei Discount (+12,1%), mentre i Liberi Servizi registrano l'incremento meno consistente (+6,6%). A livello di categoria, le più dinamiche sono(+14,1%),(+12,7%) e(+9,5%), mentre laè quella in cui si osserva il trend di crescita più basso (+2,4%). Infine, Zucchero (46%), Passate (37,5%) e Surgelati Vegetali - Patate (36,3%) sono i prodotti Grocery che guidano la