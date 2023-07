LVMH, ricavi semestre superano 42 milioni. Utile +30%

LVMH

(Teleborsa) - Il gruppochiude il primo semestre 2023 con una crescita dell'del 30% a 8,481 miliardi di euro.Ilè salito a 42,2 miliardi di euro, in crescita del 15%, mentre la crescita organica dei ricavi è stata del 17%.L'per la prima metà del 2023 è salito del 13% a 11,574 miliardi di euro mentre il margine operativo ha raggiunto il 27,4% dei ricavi."LVMH ha ottenuto", in cui permane ancora "un'incertezza economica e geopolitica" - commenta il. "Grazie alla desiderabilità dei nostri marchi,, ma rimarremo vigili e faremo affidamento sull'agilità e sul talento dei nostri team per rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leadership globale nei beni di lusso nel 2023".