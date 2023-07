Mercati europei in stand-by in attesa di trimestrali e banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità,. Sul fronte macroeconomico, in Germania l'indicatore IFO di luglio ha mostrato una diminuzione maggiore delle attese dell'ottimismo delle imprese, sulla scia del rallentamento globale e della restrizione monetaria.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,106. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,27%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 78,8 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +164 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,06%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,12%, resta vicino alla parità(+0,09%), e piatta, che tiene la parità.Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 28.889 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 30.899 punti.Poco sotto la parità il(-0,26%); sulla stessa linea, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,59%.Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,3% (dopo la pubblicazione delle semestrale ). Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,38%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,74%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,72%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,26%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,99%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,82%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,23%),(+0,82%),(+0,79%) e(+0,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,49% (dopo l'annuncio dell'acquisizione della maggioranza della norvegese e un Aucap da 200 milioni di euro). Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,09%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,86%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,86%.