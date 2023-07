Seduta positiva a New York in attesa di Fed e trimestrali tech

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

finanziario

beni di consumo secondari

Meta Platforms

Microsoft

Alphabet

Netflix

Tesla

Goldman Sachs

JP Morgan

Chevron

Boeing

Merck

American Express

Intel

Salesforce

Lucid

PDD Holdings

JD.com

Tesla Motors

Sirius XM Radio

Intuitive Surgical

Gilead Sciences

Globalfoundries

(Teleborsa) -, con ilche sale dello 0,52% a 35.411 punti, proseguendo la serie di 11 rialzi consecutivi, iniziata il 10 di questo mese; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.555 punti. Sulla parità il(+0,14%); leggermente positivo l'(+0,52%).(+1,66%),(+1,01%) e(+0,52%) in buona luce sul listino S&P 500.Gli investitori sono in attesa dellediffondono i dati questa settimana, dopo i risultati deludenti dila scorsa settimana) e della. La riunione della Fed dovrebbe concludersi con un aumento dei tassi di interesse di 25 punti base al 5,5%, che potrebbe essere l'ultimo rialzo dell'attuale ciclo di inasprimento, dopo che i dati di questo mese hanno mostrato segni di disinflazione.Sul fronte macroeconomico, l'indice FED Chicago sull'attività nazionale () è risultato pari a -0,32 punti a giugno 2023, in diminuzione dal mese precedente. Glihanno indicato che le società statunitensi hanno segnalato un ulteriore aumento dell'attività commerciale nel mese di luglio 2023, con il settore dei servizi che ha continuato a trainare la crescita.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,98%),(+1,97%),(+1,97%) e(+1,92%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,45%.Tentenna, che cede l'1,43%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,15%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,05%.Tra i(+4,37%),(+3,79%),(+3,48%) e(+3,48%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -15,25%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,89%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,70%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,98%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso -2,2%; preced. -1,7%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,7%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 113 punti; preced. 109,7 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 12,2%)16:00: Vendita case nuove (atteso 722K unità; preced. 763K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -708K barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 1,8%; preced. 2%).