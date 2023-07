Segno meno per il settore utility italiano (-1,32%), giornata fiacca per Acea

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

Italgas

Hera

Terna

media capitalizzazione

Acea

Alerion Clean Power

Ascopiave

(Teleborsa) - Calo per ilche segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'Ilscivola a quota 35.308,5 di 471,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 377, dopo che in principio era 378.Tra le azioni più importanti dell'indice utility di Milano, giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dell'1,30%.Debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,93%.Contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,54%.Tra i titoli adel comparto utility, lieve ribasso per, che chiude in flessione dell'1,47%.Andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dell'1,19%.Giornata incolore per, che chiude la giornata del 25 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,86% rispetto alla seduta precedente.