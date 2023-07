Sogefi, Equita aumenta target price e stime 2023

Equita

Sogefi

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+9%) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo CIR), confermando il giudizio sul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha registrato unmigliore a tutti i livelli rispetto al consensus.Il management ha migliorato la guidance 2023, anche se solo qualitativamente, con una view che Equita ritiene troppo prudente. "Concordiamo sulla prudenza, ma riteniamo che in assenza di shock macroeconomici,(sales +2% a 1,66 miliardi di euro, adj. EBIT +13% a 92 milioni di euro, adj. net profit +9% a 39 milioni di euro e FCF +10 milioni di euro) non escludendo possa fare anche meglio", si legge nella ricerca. Invariate, invece, le stime per il 2024.