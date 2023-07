Thales acquista la statunitense Imperva in un deal da 3,6 miliardi di dollari

Thales

(Teleborsa) -, colosso francese attivo nel settore aerospaziale, della difesa e della sicurezza, ha raggiunto un accordo con Thoma Bravo, società di private equity specializzata in investimenti in aziende tecnologiche e software, per l', una delle principali società di sicurezza informatica di dati e applicazioni con sede negli Stati Uniti, per un"L'acquisizione di Imperva segna un'importante pietra miliare nella strategia di sicurezza informatica di Thales - ha commentatodi Thales - Con questa acquisizione, stiamo cogliendo un'opportunità unica per accelerare le nostre capacità di sicurezza informatica e stiamo compiendo un passo importante verso la nostra ambizione di, fornendo un portafoglio completo di prodotti e servizi".Thales stima che l'acquisizione genererà circa 110 milioni di dollari dial lordo delle tasse, inclusi 50 milioni di dollari di sinergie di costo e 60 milioni di dollari legati a sinergie di entrate.A seguito della transazione, Thales prevede di, con un rapporto di leva finanziaria pro forma 2024 di 0,7x. Thales conferma inoltre la sua politica di allocazione del capitale con un tasso di distribuzione dei dividendi del 40%, in linea con gli anni precedenti, e la continuazione del programma di riacquisto di azioni proprie in corso.