Tlc, le linee in rame cedono il passo alla fibra in FTTH

Tim

(Teleborsa) -, dove è in corso la progressiva sostituzione delle vecchie linee di rame con la fibra, che garantisce maggiore velocità e stabilità di connessione. E' quanto conferma l'ultimo, relativo al primo trimestre 2022.A fine marzo scorso, ledi 230 mila accessi su base trimestrale e die di circa 6,9 milioni nell’ultimo quadriennio.Pur se in lieve flessione (-60 mila accessi su base trimestrale, -129 mila su base annua), gli(sino allacabina stradale) continuano a rappresentarecomplessiva, mentre ledi circa 250 mila unità rispetto su trimestre e, mentre con riferimento al marzo 2019 l’incremento è di poco inferiore ai 2,8 milioni.In aumento, anche se in misura più contenuta, leche, con un incremento di circa, sono divenute circa 1,9 milioni., a fine marzo 2023, sono stimate in, risultando in marginale aumento (+21 mila linee) su base trimestrale e in leggera riduzione su base annua (-52 mila linee); la crescita degli accessi FTTH non è bastata a bilanciare il decremento, in particolare, delle linee DSL.Tutto questocommercializzata: le linee con velocità pari o superiori ai 30 Mbit/s hanno raggiunto l’83% di tutte le linee broadband, mentre il peso di quelle conè salito dal 33,3% del marzo 2019 aldello scorso marzo.: in termini di volume complessivo, ilha segnato unasu base annua, segnando un +121% rispetto ai primi tre mesi dell’anno 2019. Corrispondentemente, i dati unitari di consumo (traffico giornaliero per linea broadband) evidenziano un aumento dell’8,9% su base annua e del 102,8% rispetto al corrispondente periodo del 2019.Nel quadro competitivo degli accessi broadband e ultra-broadband, a fine marzo 2023,con il 39,4%, seguito dacon il 16,7% e daentrambi al 14,2%.Quanto alla, le(Human e M2M) sono complessivamente, circa 1,1 milioni di unità in più su base annua. Più in dettaglio, le sim M2M sono aumentate di oltre 0,78 milioni, mentre l’incremento di quelle Human è risultato essere pari a 0,33 milioni di sim.Le linee Human sono rappresentate; con riferimento alla tipologia di contratto,Relativamente alledi mercato con il 28,1%, seguita da Vodafone (27,5%) e Wind Tre (24,1%), mentre Iliad raggiunge il 9,2%. Considerando il solo segmento delle simcon il25,3%, seguito da Tim con il 24,4% e Vodafone con il 22,5%, mentre, con una crescita di 1,3 punti percentuali su base annua, ha