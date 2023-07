TotalEnergies sale al 100% di Total Eren: enterprise value di 3,8 miliardi di euro

TotalEnergies

(Teleborsa) -, colosso francese dell'energia, è, attiva nel settore delle, i cui dipendenti saranno completamente integrati nella business unit Renewables di TotalEnergies. L'operazione fa seguito all'accordo strategico siglato tra TotalEnergies e Total Eren nel 2017, che ha concesso a TotalEnergies il diritto di acquisire l'intera Total Eren dopo un periodo di cinque anni. A vendere sono stati Bpifrance, Tikehau Capital, Peugeot Invest e NextWorld.Fondata da Paris Mouratoglou e David Corchia nel 2012, Total Eren si occupa di sviluppare, finanziare, costruire e gestire asset di energia rinnovabile nei paesi in cui tali asset rappresentano una valida risposta al crescente fabbisogno energetico. Ha raggiunto unae vanta una pipeline di progetti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e di stoccaggio per oltre 10 GW di cui circa 1,2 GW in costruzione o in fase avanzata di sviluppo.Nell'ambito di questa transazione, Total Eren è valutata a un. L'acquisizione del 70,8% rappresenta un investimento netto di circa 1,5 miliardi di euro per TotalEnergies. L'integrazione di Total Eren dovrebbe comportare un aumento dell'Integrated Power Net Operating Income di TotalEnergies di circa 160 milioni di euro e del CFFO di circa 400 milioni di euro nel 2024.