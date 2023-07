Unilever, vendite sopra le attese nel secondo trimestre su aumento prezzi

Unilever

(Teleborsa) -, colosso britannico dei beni di consumo, ha registrato un aumento del 7,9% delledeldel 2023, superando la previsione media degli analisti del 6,4% (secondo un consensus fornito dalla società). La crescita sottostante delle vendite è stata del 9,1% nell'intero, con una crescita dei prezzi del 9,4% e -0,2% del volume.La società ha affermato diuna crescita delle vendite sottostantesuperiore al 5%, in anticipo rispetto alla sua gamma pluriennale, con una crescita dei prezzi sottostante che continua a moderarsi nel corso dell'anno.Ilè stato di 30,43 miliardi di euro nel primo semestre, di cui 15,74 miliardi di euro nel secondo trimestre. L'è stato di 3,9 miliardi di euro nei primi sei mesi, in aumento del 20,7% rispetto allo stesso periodo del 2022."La mia prima immersione nel business hadi Unilever - ha commentato il- Il compito che ci attende è sfruttare questi punti di forza fondamentali, supportati dal nostro modello operativo semplificato, per migliorare le prestazioni e la competitività. Questa è la nostra priorità assoluta e significherà portare maggiore attenzione e un'esecuzione più nitida, con innovazioni supportate dalla scienza e investimenti dietro i nostri marchi"."Questa opportunità di migliorare le nostre prestazioni e sbloccare il nostro pieno potenziale lo rende un momento entusiasmante per guidare Unilever - ha aggiunto - Non vedo l'ora di condividerea ottobre".