4AIM SICAF, consensualmente interrotto rapporto con CFO Davide Mantegazza

4AIM SICAF

(Teleborsa) -, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha comunicato che si ècon, chief financial officer e investor relator della società. Viene spiegato che il rapporto è stato interrotto "per motivi personali".Sono state prontamentedi un nuovo chief financial officer. L'amministratore delegato Giovanni Natali ha assunto ad interim il ruolo di investor relator.