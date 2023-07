Borsa di New York positiva in attesa della Federal Reserve

Dow Jones

(Teleborsa) -, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 35.438 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.567 punti (+0,28%). Buona la prestazione del(+0,73%); come pure, guadagni frazionali per l'(+0,24%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,76%),(+1,19%) e(+0,57%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,73%.Gli operatori di mercato si stanno preparando per un ulteriore aumento del tasso di 25 punti base da parte dei policymaker dellastatunitense, nonché per una nuova serie di, tra cuidel Dow Jones,(+5,33%),(+1,80%),(+1,70%) e(+1,40%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,54%.Tentenna, che cede l'1,18%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,16%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,12%.(+5,26%),(+4,72%),(+4,28%) e(+3,44%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -14,50%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,60%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,69%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,42%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Vendita case nuove, mensile (atteso -0,7%; preced. 12,2%)16:00: Vendita case nuove (atteso 727K unità; preced. 763K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,4 Mln barili; preced. -708K barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 1,8%; preced. 2%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1%; preced. 1,7%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 233K unità; preced. 228K unità).