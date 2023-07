Ccnl bancari, ABI prosegue il confronto con i sindacati

(Teleborsa) - È proseguito oggi il confronto tra l'e leper il rinnovo delNella riunione odierna ABI – fa sapere l'Associazione in una nota – si è soffermata, anche alla luce della illustrazione della piattaforma sindacale avvenuta durante l'incontro di mercoledì 19 luglio, sui principali aspetti di contesto che hanno un diretto impatto sul lavoro e sulla stessa organizzazione delle banche, evidenziando le tematiche sulle quali l'Associazione ritiene opportuno focalizzare maggiormente l’attenzione per raggiungere l’obiettivo comune di un contratto collettivo nazionale di lavoro al passo con i tempi."Nella riunione di oggi – sottolinea– abbiamo richiamato alcuni aspetti nell’ottica di offrire un utile contributo al confronto per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria avviato a seguito della presentazione della piattaforma sindacale. Ritengo – prosegue Dalla Riva – che quanto emerso in occasione di queste prime due riunioni costituisca una chiara e solida base per lo sviluppo di un confronto costruttivo che consentirà di concludere il negoziato".Le Parti hanno quindi condiviso unche conferma fino al 31 dicembre 2023 la sospensione dei termini di cui al Ccnl 19 dicembre 2019.Ad esito della riunione ABI e Organizzazioni sindacali hanno condiviso di calendarizzareper proseguire il confronto.