Deutsche Bank: utile 2° trim in calo per oneri, utile semestre a 3,3 miliardi

Deutsche Bank

(Teleborsa) -ha registrato undi 1,4 miliardi di euro nel, in calo del 9% rispetto al secondo trimestre del 2022. I risultati includono 655 milioni di costi, di cui 395 milioni di oneri contenziosi relativi principalmente a questioni di lunga data e 260 milioni di ristrutturazioni e severance relativi all'accelerazione dell'esecuzione della strategia della banca. Escludendo i costi non operativi, l'utile ante imposte sarebbe stato di 2,1 miliardi (+25%).L'di pertinenza agli azionisti è risultato pari a 763 milioni di euro, in calo rispetto a 1,046 miliardi di euro dell'anno precedente, ma superiore alle attese degli analisti per un utile di circa 571 milioni di euro.sono stati di 7,4 miliardi di euro, in crescita dell'11% su base annua. I ricavi netti disono stati pari a 2,4 miliardi nel trimestre, in calo dell'11% su base annua. In particolare, i ricavi di FIC Sales & Trading (FIC) sono diminuiti del 10% a 2,1 miliardi.Guardando aldell'anno, emerge un, che risulta in crescita del 2% su anno, a dispetto dell'aumento degli oneri non operativi del 21% a 4 miliardi. Ricavi in aumento dell'8% su anno a 15,1 miliardi."Nella prima metà del 2023 abbiamo dimostrato ancora una volta un buon slancio di crescita attraverso un portafoglio di attività diversificato, il potere degli utili sottostanti e la resilienza del bilancio - ha commentato il- Questo ci mette sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi finanziari per il 2025. I nostri riacquisti di azioni pianificati ci consentono di raggiungere i nostri obiettivi di distribuzione del capitale ai nostri azionisti".Come anticipato ieri, Deutsche Bank ha ricevuto l'approvazione dell'autorità di vigilanza perfino a 450 milioni di euro entro la fine del 2023. La banca prevede di iniziare questi riacquisti ad agosto.Deutsche Bank hapatrimoniali di 8 miliardi di euro di distribuzioni di capitale per gli esercizi 2021-2025; crescita del dividendo del 50% all'anno per gli esercizi 2022-2024 e payout ratio del 50% dal 2025.