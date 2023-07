Enervit, crescita a doppia cifra dei ricavi semestrali

Enervit

(Teleborsa) - Al 30 giugno 2023, il Gruppoha registrato ricavi pari a 45,1 milioni di Euro con un incremento di 4,7 milioni di Euro (+11,8) rispetto al primo semestre del 2022.L’ EBITDA è pari a 6,1 milioni di Euro in miglioramento verso il dato del primo semestre 2022 quando era pari a 5,9 milioni di Euro. L’è pari a 4,2 milioni di Euro, rispetto al 30 giugno 2022 quando era pari a 3,8 milioni di Euro, con una variazione positiva del 10,6%.Ilpositivo per 3,1 milioni di Euro è in crescita del 15,1% rispetto al 30 giugno 2022 quando era pari a 2,7 milioni di Euro.Laal 30 giugno 2023 è pari 5,6 milioni di Euro, in miglioramento rispetto al 30 giugno 2022 quando era pari a 6,2 milioni di Euro