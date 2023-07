Eni acquista azioni proprie per oltre 50 milioni di euro

Eni

Società del cane a sei zampe

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 17 e il 21 luglio 2023, nell’ambito dell’autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 13,4669 euro per azione, per unpari aDall'inizio del programma, Eni ha acquistato 44.948.234 azioni proprie (pari all'1,33% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 588.152.753 euro. A seguito degli acquisti effettuati fino al 30 giugno, considerando le azioni proprie già in portafoglio e l’annullamento di 195.550.084 azioni proprie deliberato dall’Assemblea il 10 maggio 2023, Eni detiene 75.495.984 azioni proprie pari al 2,24% del capitale sociale post annullamento.Sul listino milanese, intanto, laregistra una flessione dell'1,09% rispetto alla vigilia e si attesta a 13,56 euro.