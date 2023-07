Farmacosmo, ValueTrack conferma fair value e stime

Farmacosmo

(Teleborsa) - ValueTrack ha(a, 1,81 euro per azione fully diluted) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Health, Pharma & Beauty. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha chiuso il primo semestre 2023 con ricavi complessivi pari a 36,7 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Gli analisti osservano che: estensione della value proposition nel business dell'online retailing; rafforzamento del posizionamento competitivo grazie all'approccio omnicanale; setup di una piattaforma digitale completa per i servizi sanitari.Intanto,negli ultimi trimestri, grazie al contributo positivo di Pharmasi, Bau Cosmesi e delle farmacie fisiche (Farmacia De Leo e Innovation Pharma). ProfumeriaWeb è invece ancora in fase di turnaround, mentre a partire da ottobre dovrebbe avvenire il take up di ContactU.ValueTrack mantiene, anche se osserva chedi un paio di milioni di entrate. Tuttavia, gli analisti preferiscono apportare questa modifica dopo il rilascio completo dei dati del primo semestre per ottenere ulteriore visibilità di 2/3 mesi per il 2023.