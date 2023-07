Feralpi, utile 2022 più che raddoppia a 334 milioni. Pasini: anno irripetibile

(Teleborsa) -, tra i principali produttori siderurgici in Europa, ha chiuso il 2022 conpari a 2,39 miliardi di euro, in crescita del 24,4% sul 2021 e del 93,6% sul 2020. In particolare, l'anno ha registrato un calo in termini di volumi prodotti intorno al 6% che ha caratterizzato particolarmente la seconda parte dell'anno e un incremento dei prezzi di vendita legato alle dinamiche delle materie prime e dell’energia. La quota di ricavi generati all'è pari al 63,57%, in aumento rispetto all'anno precedente (58,98%). In generale, i ricavi di vendita vedono una maggiore concentrazione nei mercati core (Italia, Germania, Francia, Svizzera e Austria).L'registra 501,7 milioni di euro, rispetto ai 273,9 milioni del 2021. L'sul valore della produzione ha raggiunto il 19,8% ed è stata guidata dalla riduzione dell'incidenza percentuale delle materie prime sui ricavi. Ilsale a 334,2 milioni di euro, un valore più che raddoppiato rispetto ai 152,1 milioni di euro del 2021."Il 2022 è destinato a essere ricordato come, un anno che ha rafforzato ulteriormente la nostra struttura finanziaria permettendoci di proseguire con costanza nei nostri ambiziosi obiettivi di crescita sostenibile sia a livello ambientale che economico", commenta il"Lain infrastrutture in Italia sono per noi punti di forza che ci permettono di guardare al futuro con progetti sfidanti e a lungo termine - ha aggiunto - Abbiamo scelto la strada più difficile, quella di un impegno concreto verso un acciaio decarbonizzato grazie alla conferma di solidi investimenti nella diversificazione delle fonti energetiche con la costituzione di Feralpi Power On e l'elettrificazione dei nostri siti produttivi".Feralpi ha programmatoper oltre 500 milioni di euro nel periodo 2023-2027, includendo nel piano industriale nuovi e significativi progetti il cui scopo è la generazione di valore per gli stakeholder tramite la crescita delle attività produttive e commerciali - grazie a un portafoglio prodotti più completo - una base di costi più efficiente, una maggiore flessibilità produttiva e commerciale con una maggiore verticalizzazione e minori emissioni di CO2 grazie a nuove tecnologie e una quota di energia autoprodotta da fonti rinnovabili.