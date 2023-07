Fiera Milano prevede di raggiungere parte alta del target EBITDA 2023

Fiera Milano

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, ha chiuso i primi sei mesi del 2023 conpari a 132,2 milioni di euro, in crescita di 16 milioni di euro rispetto al primo semestre 2022. Nel periodo si sono svolte 32 manifestazioni fieristiche (23 in Italia e 9 all'estero, 15 direttamente organizzate e 17 ospitate), 61 eventi congressuali (di cui 26 eventi congressuali con annessa area espositiva) per un totale di 790.620 metri quadrati totali occupati.L'è pari a 41,6 milioni di euro, in miglioramento di 2,1 milioni di euro rispetto al primo semestre 2022, mentre ilè pari 25,7 milioni di euro, rispetto ai 5,3 milioni di euro registrati nel primo semestre 2022. L'ante effetti IFRS 161 prevede una disponibilità finanziaria netta al 30 giugno 2023 pari a 63,8 milioni di euro, in miglioramento rispetto ad una disponibilità finanziaria netta di 29,8 milioni al 31 dicembre 2022."Risultati positivi per il primo semestre dell’anno, principalmente dovuti allae delle manifestazioni pluriennali per la presenza di TUTTOFOOD, con performance al di sopra delle aspettative per la maggiore penetrazione di servizi offerti, e ITMA 2023, una delle più importanti rassegne mondiali delle tecnologie per la filatura e la tessitura, settori su cui Milano e l'Italia giocano un ruolo significativo", ha commentato l', con il centro Allianz-MiCo sempre più protagonista dei principali convegni internazionali in ambito medico-scientifico, confermando Milano come hub internazionale in grado di offrire una piattaforma unica per ospitare eventi rilevanti di portata mondiale", ha aggiunto.Nonostante lo scenario macroeconomico atteso per ilcontinui a presentare elementi di incertezza, alla luce dei risultati conseguiti nel primo semestre, che confermano una ripresa post pandemica ormai consolidata, la società ritiene di poter migliorare le precedenti stime prevedendo al 31/12/2023 il raggiungimento di un risultato posizionato nella