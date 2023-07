Fondo Italiano d'Investimento, primo closing FITEC II supera 137 milioni

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, controllato da CDP Equity e partecipato da banche e fondazioni, ha(Fondo Italiano Tecnologia e Crescita II), il fondo dedicato al growth capital per le imprese ad alta crescita e contenuto tecnologico, che ha superato la cifra di 137 milioni di euro, già superiore all'ammontare finale del fondo precedente FITEC.La strategia di investimento del fondo, che ha una dimensione target di 250 milioni di euro, è finalizzata a, con particolare focus su quelle attive nei settori IT e Digitalizzazione, Innovazione industriale, Tecnologie per la gestione della transizione energetica e dell'ambiente.FITEC II ha completato questa prima fase della raccolta attraverso iCDP Equity, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e, insieme ad altri primari investitori."Dopo il lancio del fondo dedicato all'agri-food e del fondo di fondi sull'impact investing, a soli sei mesi dalla sua istituzione, il fondo FITEC II giunge al primo closing con un ammontare già superiore alla dimensione finale del precedente fondo FITEC - ha commentatodi Fondo Italiano d'Investimento - Un risultato che va nella direzione del percorso di sviluppo impostato con l'approvazione del Piano Industriale 2022-2025 di Fondo Italiano, con l'obiettivo di portare a 4 miliardi di euro il capitale dedicato a progetti di crescita delle aziende del nostro paese".