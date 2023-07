(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane ha, Succursale in Italiadella durata – rispettivamente - di 5 anni per il finanziamento di importo pari a 150 milioni di euro e di 6 anni per il finanziamento di importoI proventi delle operazioni saranno destinati al finanziamento di fabbisogni di medio-lungo termine di FS per gli investimenti nell’infrastruttura ferroviaria.