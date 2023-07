Gas, Gme: indice Igi a 34,2 euro al MWh

(Teleborsa) - Il(Gme) ha comunicato che il valore dell'(Igi) per il 26 luglio è di 34,20 euro al megawattora, in rialzo rispetto al 25 luglio a 33,97 euro al megawattora. Il Gme che l'"fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e per contratti di fornitura".L'indice (Igi) è calcolato dal Gme, per ciascun, sulla base dei prezzi delleconcluse sul mercato del. Dal 20 luglio, quando l'Igi era a 30,07 euro al megawattora, quello di oggi è il dato più alto. Le quotazioni più basse sono state registrate il 22 e 23 luglio a 28,87 euro.