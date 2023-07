GSK aumenta guidance 2023 dopo secondo trimestre positivo

GSK

(Teleborsa) - La società farmaceutica britannicaha registrato undi 38,8 pence per azione nel(+12% sullo stesso periodo del 2022), sudi circa 7,18 miliardi di sterline (+4%, +11% ex Covid). Gli analisti si aspettavano un profitto di 34,7 pence per azione su vendite di circa 6,77 miliardi di sterline, secondo un consensus compilato dall'azienda."Abbiamo conseguito, con una forte crescita delle vendite e degli utili, in particolare in HIV e vaccini, e un continuo rafforzamento della pipeline di ricerca e sviluppo e del portafoglio prodotti - ha commentato la- L'approvazione di Arexvy, il primo vaccino RSV al mondo, è stata una pietra miliare importante per noi ed è in prima linea nella prossima ondata di innovazione dei vaccini per GSK. Il completamento dell'acquisizione di Bellus Health ha anche rafforzato la nostra pipeline respiratoria in fase avanzata"."Il nostro slancio supporta l'che abbiamo apportato alla nostrae aumenta ulteriormente la nostra fiducia nel fornire una crescita redditizia a lungo termine per gli azionisti", ha aggiunto.La casa farmaceuticauna crescita dell'utile rettificato per azione del 14% -17% per l'anno, in aumento rispetto alle precedenti aspettative del 12% -15%. Le vendite sono viste in aumento dall'8% al 10% quest'anno, rispetto al 6% all'8% in precedenza.