Hera, margine operativo lordo sale a 718,3 milioni in 1° semestre

Hera

(Teleborsa) -, multiservizi quotata su Euronext Milan, ha chiuso ilcon ricavi pari a 8.297,5 milioni di euro, rispetto ai 8.896 milioni al 30 giugno 2022, per effetto principalmente del calo dei prezzi delle materie energetiche e per i minori volumi venduti di gas legati al clima mite registrato nella prima parte dell'anno. Il margine operativo lordo () è pari a 718,3 milioni di euro (+13,8%), mentre l'di pertinenza degli azionisti a 187,7 milioni di euro (+2,4%)."La relazione semestrale consolidata al 30 giugno evidenzia unadi business, in particolare dei settori energy con 239 milioni di euro (+30%) e ambiente con 162,9 milioni di euro (+8%), e un'accelerazione degli investimenti e delle operazioni di M&A per oltre 400 milioni di euro", ha commentato l'"Tutto ciò è stato reso possibile grazie a unae alla- ha aggiunto - Nel semestre si è ulteriormente rafforzata anche la struttura finanziaria con fonti di finanziamento sostenibili e a condizioni agevolate, dall’emissione di un sustainability-linked bond alla sottoscrizione di una nuova linea di credito revolving fino alla recente concessione del finanziamento BEI. Queste iniziative ci hanno permesso di mantenere un rapporto indebitamento netto/MOL attorno al 3x, in linea con il semestre precedente e con i livelli target definiti".Glicomplessivi sono stati in crescita a 403,4 milioni di euro (+22,4%). L'è pari a 4.145,7 milioni di euro, in miglioramento di 104,1 milioni rispetto al valore del 31.12.22, con un rapporto debito netto/MOL a 3x.