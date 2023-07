Inwit, nei primi sei mesi ricavi +12,8%

Inwit

(Teleborsa) - Nei primi sei mesi dell’esercizio 2023ha registrato ricavi che si attestano a 471,2 milioni di euro, in aumento del +12,8% rispetto allo stesso periodo 2022 (417,7 milioni di euro).L’ EBITDA ammonta a 430,2 milioni di euro, in aumento del +13,2% rispetto allo stesso periodo 2022. L’EBITDAaL si attesta a 333,1 milioni di euro, in crescita del +17,8% rispetto allo stesso periodo 2022.L’del periodo si attesta a 163,7 milioni di euro, in crescita del +15,3% rispetto allo stesso periodo 2022.In merito all’evoluzione prevedibile della gestione per l’esercizio 2023, la società "si attende una crescita deinel range 960-980 milioni di euro,pari a circa il 91%, stabile rispetto al 2022, EBITDAaL margin pari a circa il 71%, in crescita di due punti percentuali rispetto al 2022 e Recurring Free Cash Flow in crescita nel range 595-605 milioni di euro". Circa la remunerazione degli azionisti, la dividend policy attuale della società prevedeper azione in crescita del +7,5% l’anno fino al 2023. Tali aspettative - si legge nella nota - "riflettono il continuo sviluppo del numero di siti, che sarà rafforzato nel 2023, l’incremento di ospitalità da parte di tutti i principali operatori mobili, FWA e OTMO presenti sul mercato, un ulteriore sviluppo delle ospitalità indoor DAS/micro-grid e i benefici legati all’inflazione".