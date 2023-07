Le proposte WINDTRE per i nuovi Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5

(Teleborsa) -annuncia oggi le sue offerte abbinate ai nuovi smartphone, in linea con i valori di 'tecnologia accogliente' e con soluzioni studiate per ogni esigenza. La nuova generazione di smartphone pieghevoli Samsung sarà disponibile nei negozi WINDTRE ad un prezzo speciale scontato, fino al 3 agosto, per chi ha effettuato la registrazione online entro il 26 luglio 2023. Inoltre, i clienti che restituiranno in negozio un vecchio smartphone usato potranno acquistare, ad esempio, Samsung Galaxy Z Flip5 512GB con GIGA illimitati in 5G e protezione Furto inclusa, a soli 14,99 euro in più al mese, rispetto al costo mensile dell’offerta. Infine, tutte le versioni Samsung Galaxy Z Fold5|Flip5 512GB sono disponibili in promozione al prezzo delle versioni 256GB fino al 10 agosto 2023.Forte della tradizione die dellanei confronti della categoria degli smartphone pieghevoli, Samsung ha creato dispositivi estremamente versatili. I nuovi device pieghevoli Galaxy consentono di vivere esperienze uniche grazie al design elegante e compatto, offrono molteplici opzioni di personalizzazione e garantiscono prestazioni senza paragoni. La nuova cerniera Flex Hinge presenta un rinnovato design, esteticamente proporzionato e al contempo solido, e le straordinarie funzionalità della fotocamera, tra cui la modalità FlexCam, permettono in modo semplice di effettuare scatti da diverse angolazioni. Dotata di prestazioni eccellenti e di una batteria ottimizzata alimentata da un processore di ultima generazione, la serie Samsung Galaxy Z ridefinisce l’esperienza d’uso dello smartphone.