NOHA, ricavi 1 semestre in aumento del 48%

NHOA

(Teleborsa) -(conosciuto anche come Engie EPS), in occasione del Capital Markets Day, ha pubblicato i r2023 unitamente al Trading and Operational Update del secondo trimestre 2023.Risultati positivi per tutte le linee di business hanno portato ad un. Questo successo rafforza la visibilità sugli, con ricavi previsti tra i 250 e i 280 milioni di euro e il, Atlante escluso.ha mostrato un'eccellente performance, mettendo in servizio con successo 5 progetti di stoccaggio di energia nel primo semestre dell'anno e ricevendo ordini per 250 milioni di euro.ha continuato l’accelerazione nello sviluppo della sua rete di ricarica rapida e ultra-rapida, realizzando con sei mesi d’anticipo il target di oltre 3.200 punti di ricarica effettuati o in costruzione, mentreinizia finalmente a dimostrare la sua capacità di scalare nel mercato della mobilità elettrica con ricavi quattro volte superiori rispetto al primo trimestre, che prospettano un 2023 in continua crescita grazie agli oltre 58 milioni di euro di portafoglio.