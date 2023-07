Porsche chiude 1° semestre in crescita ma vede ancora difficoltà catene fornitura

Porsche

(Teleborsa) - La tedescaha anticipato oggi risultati positivi per il, che si è chiuso cona 20,43 miliardi di euro, una 3,85 miliardi di euro ed unnella fascia superiore del range atteso al 17-19%. Le consegne ai clienti sono aumentate del 14,7% a 167.354 auto nei primi sei mesi del 2023.Ilè leggermente diminuito a(da 2,39 miliardi di euro) a causa di ingenti investimenti in prodotti e innovazione.A causa degli elevati investimenti e delle scorte temporaneamente più elevate, il margine di cash flow netto per il segmento automobilistico è stato dell'11,7% (dal 14,5% dell'anno precedente).“Ancora una volta abbiamo registrato cifre di successo e allo stesso tempo abbiamo investito molto nel nostro futuro. Questo dimostra il nostro impegno senza compromessi per la nostra strategia. Il feedback dei nostri clienti e i nostri risultati dimostrano che siamo sulla strada giusta", ha commentato il, mostrandosiNonostante queste indicazioni positive, Porsche conferma che ile glie disponibilità di parti continuano a rappresentare una sfida. Il gruppo dunque conferma le sue previsioni per l'intero anno 2023, a condizione che la situazione economica globale e delle catene di fornitura non peggiori in modo significativo. Alla fine dell'intero anno 2023, si prevede un ritorno sulle vendite operativo compreso tra il 17% e il 19% e vendite comprese tra 40 e 42 miliardi di euro.L'accenno alle difficoltà di approvvigionamento non sono state molto ben accolte dal mercato quindi il titolo Porsche perde a Francoforte l'1,71% nonostante i solidi risultati semestrali. o