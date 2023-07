Sesa acquista il 60% di Maint System per crescere nel Managed Printing

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha, rafforzando così l'offerta di servizi e soluzioni di Managed Printing.Maint System, con sede a Desio ed undi circa 45 risorse umane, è specializzata nell'offerta di servizi e soluzioni informatiche aziendali per il segmento Printing, in collaborazione con i maggiori Vendor internazionali, conper oltre 4 milioni di euro, unmargin di circa il 20% e un utile netto pari al 10% dei ricavi, con una Posizione Finanziaria Netta al closing attiva per circa 1 milione di euro.L’acquisizione di Maint System, con closing previsto entro il mese di agosto, sarà realizzata da, società controllata da, entrata nel gruppo Sesa a maggio 2023 per sviluppare l'offerta di soluzioni informatiche professionali di PrintingL'acquisizione di Maint System è stata realizzata sulla base di, con il coinvolgimento operativo e a lungo termine, anche attraverso meccanismi di equity commitment dei Managing Partner e fondatori Giuseppe Catenazzi e Massimo Gabbiani."Realizziamo la, aggregando due player consolidati di mercato e arricchendo ulteriormente le nostre competenze digitali - ha dichiaratodi Sesa - Continueremo ad alimentare il nostro percorso di crescita attraverso M&A industriali bolt-on, supportando imprese ed organizzazioni in una fase cruciale di evoluzione digitale, con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder".