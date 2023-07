Sogefi, Intesa aumenta target price e conferma Hold

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 1,23 euro per azione) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo), confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha registrato undel 2023 migliore delle previsioni."Oltre a una tendenza dei volumi più forte del previsto, i dati del 2° trimestre 2023 incorporano una- si legge nella ricerca - Nonostante il miglioramento delle sue prospettive di margine, riteniamo che le indicazioni della società siano ancora troppo prudenti considerando i minori venti contrari delle materie prime e l'impegno del gruppo a mantenere un pricing positivo per il secondo semestre su base annua".Intesa Sanpaolo ha quindi, rispettivamente, del 14% e del 27%.Viene fatto notare che, dalla fine di maggio, Sogefi ha realizzato unguadagnando il 24%. I livelli attuali "sembrano già tenere conto delle migliori prospettive di margine per la fine dell'anno, lasciando", viene evidenziato."Nel corso degli anni, l'azienda è riuscita a guadagnare in flessibilità e ad abbracciare con successo la trasformazione della mobilità elettrica - si legge nella ricerca - Tuttavia, all'interno dell'arena dei fornitori automobilistici e in uno scenario di mercato più difficile per i produttori di automobili dal 2024, la, a nostro avviso".