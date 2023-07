Take Off, TP ICAP Midcap taglia target price e stime

Take Off

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato aper azione (da 6,5 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, confermando il". La revisione della raccomandazione arriva dopo che la società ha comunicato di aver chiuso il primo semestre 2023 con ricavi pari a 15,5 milioni di euro, in crescita del 19,9%, e un EBITDA in calo al 15-17% (vs 25% dello stesso periodo 2022).Gli analisti evidenziano che, nonostante la crescita dei ricavi, ", soprattutto alla luce degli investimenti effettuati in nuove aperture lo scorso anno, che avrebbero dovuto dare un contributo molto maggiore". Inoltre, il secondo trimestre ha mostrato un calo del 14% rispetto al trimestre precedente, con i risultati - peraltro - attribuibili esclusivamente a un effetto prezzo, mentre i volumi sono in calo.TP ICAP Midcap osserva che. L'importante sforzo economico per l'approvvigionamento e l'avvio di nuovi negozi (merci, marketing, trasporti) si è scontrato con un contesto di mercato difficile, con alti livelli di inflazione e volumi in forte calo. Di conseguenza, le nuove aperture di negozi non hanno raggiunto i livelli di redditività desiderati. Il gruppo ha quindi deciso di fornire una guidance sul margine EBITDA compreso tra il 15% e il 17% per primo semestre 2023 e tra il 18% e il 20% entro la fine dell'anno, prevedendo quindi un forte calo dal 24,4% nel 2022.TP ICAP Midcap ha deciso di posizionarci cautamente nella parte bassa del range, stimando un EBITDA margin 2023 del 18,1% (rispetto alla precedente stima del 26,5%). Questa modifica è seguita da unadel 47%."Riteniamo che il, con una continua incertezza sulla spesa dei consumatori e sui livelli di inflazione - si legge nella ricerca - Nel breve termine il gruppo punta a concentrarsi sulla ricostruzione dei margini, in vista di un 2024 più dinamico, magari anche con qualche sorpresa sul fronte della crescita esterna".