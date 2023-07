The Italian Sea Group potenzia gli investimenti in cyber security

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -, società attiva nella nautica di lusso, ha annunciato il, che punta a rafforzare la protezione dei server aziendali.Oltre ai più evoluti sistemi di cyber security, l'azienda ha investitodi tutti i dipendenti per accrescere la consapevolezza sulle minacce informatiche e rafforzare le iniziative di sensibilizzazione dei comportamenti da adottare per gestire meglio sistemi e applicazioni in continua evoluzione.Gli investimenti in cyber security comprendono: controllo automatico, sistema di antivirus, monitoraggio a tutto campo, analisi dei traffici, monitoraggio di tutti gli apparati, back up, controllo in locale e in cloud. Oltre aigestiti da personale specializzato, The Italian Sea Group si avvale delper il monitoraggio e la protezione dei sistemi.