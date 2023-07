Wall Street debole nel giorno della Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street apre in ribasso in attesa delle decisioni, stasera, della Federal Reserve. I mercati danno per scontato un nuovo incremento dei tassi di 25 punti base con la speranza che poi il ciclo rialzista possa finalmente terminare. Occhi puntati soprattutto sulle parole del presidente Jerome Powell, dalle quali gli osservatori attendono indicazioni sulle future mosse della Federal Reserve in vista di settembre.Gli addetti ai lavori investitori restano inoltre concentrati sulle trimestrali delle società statunitensi: ha preso il via la stagione delle big tech con i conti dei colossi Google e Microsoft che hanno annunciato risultati trimestrali sopra le atteseTra gli indici statunitensi, ilsi ferma a 35.452 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.560 punti. Leggermente negativo il(-0,6%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'(-0,28%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,47%),(+0,69%) e(+0,57%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,44%) e(-0,48%).Al top tra i(+5,33%),(+1,77%),(+1,70%) e(+1,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,56%.Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Senza slancio, che negozia con un -1,16%.è stabile, riportando un moderato -1,12%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,25%),(+4,64%),(+4,27%) e(+3,42%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -14,50%.Sensibili perdite per, in calo del 4,60%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,69%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,42%.