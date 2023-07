Wells Fargo approva nuovo buyback fino a 30 miliardi di dollari

Wells Fargo

(Teleborsa) - Il board di, la quarta più grande banca statunitense, hain azioni ordinarie di 0,35 dollari per azione, pagabile il 1° settembre 2023 agli azionisti registrati il 4 agosto 2023. Il dividendo del terzo trimestre rappresenta un aumento di 0,05 dollari per azione rispetto al trimestre precedente. Inoltre, ha inoltrefino a 30 miliardi di dollari."La nostra prima priorità rimane investire nella nostra infrastruttura di controllo e rischio, ma stiamo anche investendo nel fornire funzionalità aggiornate ai nostri clienti e nel supportare i nostri dipendenti e le comunità - ha affermato il CEO Charlie Scharf - Anche con questi investimenti significativi,, consentendoci di restituire il capitale in eccesso ai nostri azionisti".