ABI, Patuelli: azzeramento remunerazione su riserve obbligatorie avrà conseguenze

(Teleborsa) - Il Presidente dell’ABI,, ha dichiarato che il tempo verificherà l’efficacia e le conseguenze dirette ed indirette del preannunciato aumento di 25 centesimi dei tassi decisi oggi dallache, a sorpresa, ha deciso anche di azzerare la remunerazione per le banche dellache in precedenza era del 3,5%."Questa decisione odierna della- ha aggiunto il Presidente Patuelli - da ora costerà alle banche, così come è stata ed è onerosa la decisione della BCE dell’autunno scorso di rendere significativamente costosa la residua liquidità concessa dalla BCE alle banche attraverso i piani dia lungo termine".