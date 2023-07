Banca Ifis ristruttura Indigo Lease con il supporto di UniCredit

Banca Ifis

(Teleborsa) -, gruppo attivo nello specialty finance e quotato su Euronext STAR Milan, ha finalizzato con il supporto dila, società costituita nel dicembre 2016. Nell'operazione, Banca Ifis ha agito in qualità di Originator, mentre UniCredit in qualità di Arranger e sole investor dei Titoli Senior.L'operazione ha come oggetto un portafoglio di, stipulati da Banca Ifis con i propri clienti, per un valore complessivo pari a circa 530 milioni di euro alla data di ristrutturazione e distribuiti su più di 18.000 posizioni.La ristrutturazione ha comportato l'per un ulteriore biennio e undei Titoli Senior, nonché il derating ed il delisting degli stessi, oltre all'ottenimento della qualifica di cartolarizzazione STS (cartolarizzazioni Semplici, Trasparenti e Standardizzate).Nell'ambito dell'operazione Banca Ifis, che svolgerà anche il ruolo di Calculation Agent, ha, corrispondenti ad un valore nominale pari a 609,5 milioni di euro e un principal amount outstanding pari a 400 milioni di euro. I Titoli Junior, per un principal amount outstanding pari a 147,6 milioni di euro, sono stati integralmente ritenuti dall'Originator."L'operazione realizzata con UniCredit si inseriscegarantendo con significativo anticipo un profilo di liquidità solido e prevedibile, e assicurando il mantenimento degli attuali ratios di liquidità anche oltre tali scadenze", dichiaradi Banca Ifis."Inoltre, l'operazione conclusa conferma l'appeal della Banca e lapresso controparti di primario standing quali UniCredit, nonché, dati i valori espressi, la qualità e la resilienza degli attivi cartolarizzati", ha aggiunto.