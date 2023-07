Barclays, utile in aumento nel 1° semestre. Annuncia nuovo buyback

Barclays

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre del 2023 con undi 4.562 milioni di sterline (+22% rispetto allo stesso periodo del 2022), undel 13,2% (vs 10,1%) e un utile per azione () di 19,9p (vs 14,8p). L'è stato di 3.111 milioni di sterline, in aumento del 26%.Ilè aumentato del 2% a 13.522 milioni di sterline, principalmente a causa del, incluso lo structural hedge income, e il beneficio di maggiori saldi nelle carte statunitensi, parzialmente compensato dal beneficio dell'anno precedente da accordi di copertura relativi all'Over-issuance di Titoli e"Abbiamo posizionato attentamente Barclays per questo contesto macroeconomico misto e abbiamo ottenuto una performance costante nel secondo trimestre - ha commentato il- Attraverso le nostre diverse fonti di reddito, la gestione prudente del rischio e la continua disciplina dei costi, abbiamoche abbiamo costruito nel corso di molti anni"."Ciò significa che siamo in grado di distribuire maggiori rendimenti di capitale agli azionisti, fornendo al contempo un supporto mirato ai nostri clienti e committenti - ha aggiunto - Guardando al futuro, siamo".Barclays ha annunciato un dividendo semestrale di 2,7 centesimi per azione e l'intenzione di avviare unfino a 750 milioni di sterline.